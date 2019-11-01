Посол России в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал решение экстрадировать россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

«Я не могу комментировать решение министра юстиции, которое было озвучено через прессу, текста мы не видели», — цитирует РИА Новости Викторова.

При этом он отметил, что, «к сожалению, в современном мире, в том числе в Израиле, становится некой практикой, параллельно или даже заранее через прессу какие-то решения пропускать».

«Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований», — добавил посол.

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США Буркова. 

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