Адвокат не исключил экстрадиции Буркова в США уже 12 ноября

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Адвокат задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова Михаил Ирони заявил, что решение об экстрадиции его подзащитного из Израиля в США окончательное и не подлежит изменениям. Он также не исключил, что россиянина могут передать Вашингтону уже во вторник, 12 ноября.
Адвокат не исключил экстрадиции Буркова в США уже 12 ноября
  • © Фото из личного архива

«Остаётся ждать только экстрадиции в США, это может произойти достаточно скоро, даже послезавтра (12 ноября. — RT), потому что на завтра назначено заседание по прошению газеты «Гаарец» по поводу открытия материалов этого дела, поэтому завтра он должен быть ещё на суде, а послезавтра его могут экстрадировать», — приводит РИА Новости его слова.

Ирони также заявил, что защита Буркова не сможет повлиять на ситуацию.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение на экстрадицию россиянина в США. В свою очередь, адвокат Буркова заявил о намерении обжаловать это решение.

Россиянин был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.

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