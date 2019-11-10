Адвокат не исключил экстрадиции Буркова в США уже 12 ноября
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«Остаётся ждать только экстрадиции в США, это может произойти достаточно скоро, даже послезавтра (12 ноября. — RT), потому что на завтра назначено заседание по прошению газеты «Гаарец» по поводу открытия материалов этого дела, поэтому завтра он должен быть ещё на суде, а послезавтра его могут экстрадировать», — приводит РИА Новости его слова.
Ирони также заявил, что защита Буркова не сможет повлиять на ситуацию.
30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение на экстрадицию россиянина в США. В свою очередь, адвокат Буркова заявил о намерении обжаловать это решение.
Россиянин был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.