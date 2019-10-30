Защита Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции в США
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«Будем продолжать бороться всеми путями, которые у нас есть, чтобы отменить это решение, включая апелляцию, которую мы собираемся уже завтра подать в Верховный суд Израиля», — цитирует юриста РИА Новости.
Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединённые Штаты.
В декабре 2015 года гражданина России арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию также был направлен российской стороной.
Подробнее — в материале RT.