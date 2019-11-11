Замглавы МИД России провёл встречу с послом Боливии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Боливии.
Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.
В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.
Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.