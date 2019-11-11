Замглавы МИД России провёл встречу с послом Боливии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин провёл встречу с послом Боливии в России Уго Вильярроэлем Сенсано.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Боливии.

Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.