В Кремле прокомментировали смену власти в Боливии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на развитие ситуации в Боливии по закону и без вмешательства извне.

По его словам, Россия в настоящее время призывает «всех к спокойствию» и рассчитывает, что «дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона».

«И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», — отметил Песков.

Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.