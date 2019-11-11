Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию
- РИА Новости
Асад заявил, что даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека.
«Люди, массы людей готовы пойти на смерть ради какого-то дела, а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего», — сказал он.
Тем более, отметил Асад, «умирать за некоего человека — диктатора или не диктатора — не станет тот, кто прибыл из другой страны».
«Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека — такое просто нелогично», — добавил глава государства.
Он напомнил официальные заявления властей России.
«Россия, согласно заявлениям официальных лиц… я имею в виду президента Путина, господина Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы», — указал он.
Как подчеркнул президент, один аспект заключается в том, что «борьба с терроризмом в другом государстве» поможет защитить российский народ, потому что терроризм и его идеология не знают границ.
Ещё одной задачей России он назвал реализацию международного права.
«С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет соответствовать интересам российского народа», — указал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва продолжит оказывать содействие Сирии.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Путина совершил поездку в Сирию. Там у него состоялась встреча с Асадом, которому он передал послание от российского президента.
Как позднее заявили в Кремле, в этом послании Асаду Путин изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Полная версия интервью — в материале RT.