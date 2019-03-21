Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду

Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.

«Там говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что это всё, что он может сказать.

19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России.

Позднее российское военное ведомство опубликовало кадры сопровождения истребителями Су-35С борта с Шойгу над Сирией.