Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду
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- РИА Новости
«Там говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что это всё, что он может сказать.
19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России.
Позднее российское военное ведомство опубликовало кадры сопровождения истребителями Су-35С борта с Шойгу над Сирией.