Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду

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Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Там говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что это всё, что он может сказать.  

19 марта Шойгу по поручению Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с Асадом, которому передал послание от президента России. 

Позднее российское военное ведомство опубликовало кадры сопровождения истребителями Су-35С борта с Шойгу над Сирией. 

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