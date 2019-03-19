Минобороны опубликовало видео сопровождения борта с Шойгу над Сирией
«Во время перелёта министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — говорится в сообщении в Twitter.
Во время перелёта Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим https://t.co/Pzk3McZf47pic.twitter.com/Ho8E8jhv0B— Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2019 г.
Ранее стало известно, что Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина совершил поездку в Сирию.
Как сообщили в военном ведомстве, министр передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от Путина.