Минобороны опубликовало видео сопровождения борта с Шойгу над Сирией

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Министерство обороны России опубликовало запись, на которой видны истребители Су-35С, сопровождающие борт министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии.

«Во время перелёта министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина совершил поездку в Сирию. 

Как сообщили в военном ведомстве, министр передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от Путина. 

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