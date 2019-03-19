Шойгу по поручению Путина посетил Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина 19 марта совершил поездку в Сирию. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

«В Дамаске Сергей Шойгу провёл переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Путина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили расширение возможностей по добровольному возвращению беженцев к местам своего проживания в Сирии, а также оказание населению САР гуманитарной помощи.

При этом, по словам российского министра, не всех устраивают успехи правительства Сирии в восстановлении мирной жизни.

«Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», — сказал Шойгу.

В декабре 2017 года Путин посетил авиабазу в Сирии по случаю объявления о начале вывода контингента.

Тогда он провёл отдельную встречу с Асадом.