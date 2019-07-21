Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипотношений между двумя странами, отметив, что Москва продолжит оказывать содействие правительству и народу Сирии.

Об этом говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Он выразил уверенность, что Россия и Сирия совместными усилиями нанесут окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

«Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», — отметил глава государства.

Также он заявил, что дальнейшее развитие связей между Россией и Сирией отвечает общим интересам двух стран, а также идёт в русле упрочения мира и стабильности.

Ранее Путин заявил, что Россия добилась в Сирии большего, чем он ожидал.