Путин рассказал, чего Россия добилась в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что российская сторона добилась в Сирии большего, чем он ожидал.

Он выразил мнение, что отдача от риска, взятого Россией на себя в Сирии, была «хорошей, позитивной».

«Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию (речь идёт о нескольких тысячах человек), в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Также Путин отметил, что российская сторона добилась стабилизации в регионе, который географически близок в России, что тоже является чрезвычайно важным.

Таким образом Россия повлияла на обеспечение своей собственной безопасности внутри страны, считает президент.

«Четвёртое: мы установили достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона, и наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее», — заявил он.

Ранее Путин ответил на вопрос о шансах заключения «большой сделки» с США по Сирии.