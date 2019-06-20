Путин рассказал о шансах заключения «большой сделки» с США по Сирии
- Reuters
«Что значит «сделка»? Это какое-то коммерческое предприятие... Нет. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами», — подчеркнул он.
По словам Путина, с партнёрами «можно договариваться» о способах решения существующих в мире проблем.
Так, президент указал, что политическое урегулирование в Сирии в настоящее время является первоочередной задачей. Он отметил важность создания конституционного комитета, правил его работы.
«Может быть это решено или нет? Я считаю, что может, при доброй воле всех заинтересованных сторон», — заключил лидер.
В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва могут успешно сотрудничать по целому ряду вопросов, в числе которых борьба с терроризмом, урегулирование конфликта в Афганистане и денуклеаризация Корейского полуострова.
По итогам встречи в Сочи стороны отметили готовность налаживать отношения.