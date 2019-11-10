В Мексике поприветствовали проведение новых выборов в Боливии

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он удовлетворён решением главы Боливии Эво Моралеса, который ранее объявил о проведении новых президентских выборов на фоне протестов.

«Я удовлетворён решением, принятым главой Боливии Эво Моралесом, о повторном проведении выборов во избежание конфронтации и насилия... Лучший метод побороть разногласия — это демократический метод, когда решение остаётся за народом», — заявил он в опубликованном в Twitter видеообращении.

Desde Bacalar, Quintana Roo, México hasta Bolivia. pic.twitter.com/0aiMgxYUnZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 10, 2019

Ранее Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты поддерживают призывы к проведению новых выборов в Боливии.

23 октября глава Боливии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

Подробнее — в материале RT.