В Мексике поприветствовали проведение новых выборов в Боливии
«Я удовлетворён решением, принятым главой Боливии Эво Моралесом, о повторном проведении выборов во избежание конфронтации и насилия... Лучший метод побороть разногласия — это демократический метод, когда решение остаётся за народом», — заявил он в опубликованном в Twitter видеообращении.
Desde Bacalar, Quintana Roo, México hasta Bolivia. pic.twitter.com/0aiMgxYUnZ— Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 10, 2019
Ранее Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты поддерживают призывы к проведению новых выборов в Боливии.
23 октября глава Боливии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.
Подробнее — в материале RT.