США приветствуют проведение новых выборов в Боливии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты поддерживают призывы к проведению новых выборов в Боливии.

«Мы полностью поддерживаем выводы доклада Организации американских государств (ОАГ), рекомендующие проведение новых выборов в Боливии для обеспечения демократического процесса, отражающего волю боливийского народа», — написал Помпео в Twitter.

Fully support the findings of the @OAS_official report recommending new elections in #Bolivia to ensure a truly democratic process representative of the people’s will. The credibility of the electoral system must be restored. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 10, 2019

Он отметил, что доверие к избирательной системе должно быть восстановлено.

Ранее действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

Как заявлял лидер боливийской оппозиции Карлос Меса, ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на Моралесе.

23 октября глава Боливии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

Также сообщалось, что после состоявшегося 20 октября первого тура президентских выборов в Боливии в США и ряде латиноамериканских стран заявили о необходимости «восстановления» правительством Боливии доверия к избирательному процессу.

Подробнее — в материале RT.