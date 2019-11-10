США приветствуют проведение новых выборов в Боливии

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты поддерживают призывы к проведению новых выборов в Боливии.
США приветствуют проведение новых выборов в Боливии
  • Reuters

«Мы полностью поддерживаем выводы доклада Организации американских государств (ОАГ), рекомендующие проведение новых выборов в Боливии для обеспечения демократического процесса, отражающего волю боливийского народа», — написал Помпео в Twitter.

Он отметил, что доверие к избирательной системе должно быть восстановлено.

Ранее действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

Как заявлял лидер боливийской оппозиции Карлос Меса, ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на Моралесе.

23 октября глава Боливии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

Также сообщалось, что после состоявшегося 20 октября первого тура президентских выборов в Боливии в США и ряде латиноамериканских стран заявили о необходимости «восстановления» правительством Боливии доверия к избирательному процессу.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить