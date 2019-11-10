Моралес сравнил требование оппозиции об отставке с попыткой госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес сравнил требование оппозиции об отставке лидера страны с попыткой госпереворота. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telesur.

«Они требуют, чтобы я подал в отставку, это попытка переворота.... Это неконституционно и незаконно. У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

23 октября глава Боливии сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах. Позднее Моралес предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».