Эксперт прокомментировал сценарии Макрона по развитию России

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Nation News оценил заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о трёх возможных сценариях развития России.

По мнению специалиста, все сценарии абсолютно выполнимы, важно, что Макрон об этом заговорил.

«Касательно первого, действительно, нашему руководству нужно опираться на собственные силы, потому что только в результате нахождения внутреннего баланса наше руководство может вывести страну на высокий уровень. Без опоры на население ни один сценарий не будет выполним», — убеждён эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о трёх возможных сценариях развития России.

В Кремле посчитали анализ французского лидера вдумчивым.