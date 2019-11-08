Эксперт прокомментировал сценарии Макрона по развитию России

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Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Nation News оценил заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о трёх возможных сценариях развития России.
Эксперт прокомментировал сценарии Макрона по развитию России
  • Reuters

По мнению специалиста, все сценарии абсолютно выполнимы, важно, что Макрон об этом заговорил.

«Касательно первого, действительно, нашему руководству нужно опираться на собственные силы, потому что только в результате нахождения внутреннего баланса наше руководство может вывести страну на высокий уровень. Без опоры на население ни один сценарий не будет выполним», — убеждён эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о трёх возможных сценариях развития России. 

В Кремле посчитали анализ французского лидера вдумчивым. 

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