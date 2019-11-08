Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

В Кремле считают вдумчивым анализ со стороны французского лидера Эммануэля Макрона, рассказавшего о трёх возможных сценариях развития России.

«Здесь справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае речь идёт о «гораздо более вдумчивом подходе», который импонирует России, в том числе российскому президенту Владимиру Путину.

Представитель Кремля напомнил, что Путин «высоко ценит свой контакт с президентом Франции» и те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и региональным вопросам, которые имеют место между ними.

Песков добавил, что сценарий развития России определяется президентом, которому народ на выборах делегировал это право.

«Там есть все элементы, о которых говорил президент Макрон, — это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, это ориентированность России именно на добрые взаимовыгодные отношения», — подчеркнул он.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist рассказал о трёх возможных сценариях развития России.

Первым вариантом он назвал преобразование России в сверхдержаву с опорой на собственные силы, что будет очень сложно сделать. В качестве второго сценария Макрон назвал «евразийскую модель», пояснив, что в регионе доминирует Китай, поэтому такой вариант также маловероятен.

Третий вариант предполагает восстановление баланса в отношениях России и Европы.