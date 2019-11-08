Макрон назвал три возможных пути развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о трёх возможных сценариях развития России в интервью журналу The Economist.

«Я смотрю на Россию и спрашиваю себя: какие у неё есть стратегические варианты?», — сказал Макрон.

Отмечается, что в качестве первого варианта президент Франции назвал становление Россией сверхдержавой с опорой на собственные силы. Макрон пояснил, что это будет очень сложно сделать.

Вторым вариантом французский лидер назвал «евразийскую модель», уточнив, что в данном регионе доминирует Китай, и данный вариант также маловероятен.

Третий вариант, по мнению Макрона, это восстановление баланса в отношениях России и Европы.

Ранее Макрон призвал отказаться от взгляда на Россию как на «первоначального врага» НАТО и переосмыслить стратегические отношения с Москвой ради общих интересов и безопасности Европы.