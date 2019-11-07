Макрон назвал огромной ошибкой отказ ЕС от диалога с Россией

Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist призвал отказаться от взгляда на Россию как на «первоначального врага» НАТО и переосмыслить стратегические отношения с Москвой ради общих интересов и безопасности Европы.

«НАТО было задумано для ответа врагу — Варшавскому договору. В 90-е годы мы совсем не переосмыслили этот геополитический проект, когда первоначальный враг исчез. И негласно считается, что врагом по-прежнему остаётся Россия», — заявил французский лидер.

При этом, по словам Макрона, Европе необходимо начать перестраивать отношения с Россией независимо от позиции США и начать диалог с Москвой ради безопасности и стратегической независимости.

«Если мы хотим создать мир в Европе, заново построить европейскую стратегическую автономию, нам нужно переосмыслить свою позицию в отношении России», — отметил он.

Макрон также напомнил, что сложные отношения США и России обусловлены историческим и политическим «суперэго» Вашингтона и, в отличие от Соединённых Штатов, Россия — сосед Европы с общими угрозами и проблемами.

Президент Франции подчеркнул, что путь сближения может занять годы, но не начать диалог с Россией будет «огромной ошибкой».

«Если я не пойду этим путём, такой возможности больше не будет. И я считаю, это станет нашей огромной ошибкой. Стратегический подход к будущему Европы предполагает продуманные отношения с соседями и партнёрами», — заключил глава Франции.

В конце августа Макрон потребовал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией.

Кроме того, по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Форте Брегансон он выразил уверенность в Европе от Лиссабона до Владивостока.