В Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской «агрессии»

Швеции необходимо подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых её соседей в ближнем зарубежье. Такое предложение содержится в законопроекте депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг. С текстом законопроекта ознакомился RT.

«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент — это агрессивное поведение России против некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», — указывается в обосновании к законопроекту.

Согласно документу, на протяжении этого времени Украина не могла ни на что рассчитывать, так как НАТО никогда не оказывало военной помощи странам, не являющимся членами альянса, что может коснуться и Швеции.

«В этом вопросе, по большому счёту, даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО — пока не стало слишком поздно», — утверждается в предложении шведского депутата.

Подробности — в материале RT.

Ранее шведская газета Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы.