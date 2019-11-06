В Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской «агрессии»

Короткая ссылка
Швеции необходимо подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых её соседей в ближнем зарубежье. Такое предложение содержится в законопроекте депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг. С текстом законопроекта ознакомился RT.

«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент — это агрессивное поведение России против некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», — указывается в обосновании к законопроекту.

Согласно документу, на протяжении этого времени Украина не могла ни на что рассчитывать, так как НАТО никогда не оказывало военной помощи странам, не являющимся членами альянса, что может коснуться и Швеции.

«В этом вопросе, по большому счёту, даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО — пока не стало слишком поздно», — утверждается в предложении шведского депутата.

Подробности — в материале RT.

Ранее шведская газета Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить