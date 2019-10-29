Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы

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В статье шведского издания Dagens Nyheter говорится, что несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы
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Как пишет издание, «искренняя дискуссия» — так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал встречу министров обороны, которая состоялась на прошлой неделе. На это можно лишь надеяться: «хребет альянса» — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции, отмечается в статье.

«И в этой драме главным победителем стала Россия Владимира Путина — исторический враг», — пишет Dagens Nyheter.

Полное изложение материала читайте на ИноТВ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», как Россия и Турция создавали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. 

Также сообщалось, что рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани для патрулирования территории совместно с турецкими военными.

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