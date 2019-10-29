Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы
- © Global Look Press
Как пишет издание, «искренняя дискуссия» — так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал встречу министров обороны, которая состоялась на прошлой неделе. На это можно лишь надеяться: «хребет альянса» — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции, отмечается в статье.
«И в этой драме главным победителем стала Россия Владимира Путина — исторический враг», — пишет Dagens Nyheter.
Полное изложение материала читайте на ИноТВ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», как Россия и Турция создавали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Также сообщалось, что рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани для патрулирования территории совместно с турецкими военными.