В Кремле рассказали о подготовке к заключению меморандума с Турцией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», как Россия и Турция создавали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Он отметил, что документ готовился в оперативном порядке министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры (России и Турции. — RT) вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках», — цитирует РИА Новости Пескова.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.