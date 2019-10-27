В Кремле рассказали о подготовке к заключению меморандума с Турцией
- РИА Новости
Он отметил, что документ готовился в оперативном порядке министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры (России и Турции. — RT) вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках», — цитирует РИА Новости Пескова.
22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.