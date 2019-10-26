Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-турецкие договорённости по Сирии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

«В соответствии с предварительной договорённостью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», — заявили в Кремле.

В ходе разговора Макрон положительно оценил достигнутые договорённости. Стороны также выразили надежду, что первое заседание Конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным.

Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

22 октября по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.