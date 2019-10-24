В МИД России заявили, что принятый меморандум по Сирии выполняется

Договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договорённостей и меморандума выполняется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.

В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.

Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.