Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

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Российская военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции.
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
  • Reuters
  • © Huseyin Aldemir

Об этом сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий.

«База располагается на погранзаставе... С неё хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города», — цитирует РИА Новости Серицкого.

Он рассказал, что форт оборудован вышкой связи, отсюда российские военные полицейские совместно с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения.

Ранее Министерство обороны России показало инфографику, на которой отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.

23 октября российская военная полиция прибыла в город Кобани у северо-восточной границы Сирии для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности населения. Это одна из мер, которые обсуждали российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября.

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