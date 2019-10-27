Российская военная полиция проведёт совместное с Турцией патрулирование
«Прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками», — цитирует РИА Новости офицера военной полиции Михаила Елсукова.
Елсуков отметил, что также военная полиция будет осуществлять контроль постов.
Он добавил, что российские военные «всеми силами и средствами» показывают, что приносят «спокойствие и уверенность» местным жителям.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.