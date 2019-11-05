Суд в ЕС подтвердил нарушение Польшей норм в ходе судебной реформы

Европейский суд юстиции подтвердил нарушение Польшей норм европейского права в рамках реформы судебной системы. Решение опубликовано на сайте ЕС.

В нём говорится, что страна «нарушила обязательства, возложенные на неё в соответствии с законодательством Евросоюза».

В апреле Еврокомиссия уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении страны из-за претензий к судебной реформе. Властям дали два месяца на исправление нарушений.

В октябре 2018 года Европейский суд обязал Варшаву приостановить реализацию реформы.

Согласно вступившему в силу закону, президент вправе продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет.