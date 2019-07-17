ЕК дала Польше два месяца на исправление нарушений в судебной реформе

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Еврокомиссия (ЕК) призвала Польшу исправить нарушения в судебной реформе за два месяца.
ЕК дала Польше два месяца на исправление нарушений в судебной реформе
  • РИА Новости

«Властям Польши даётся два месяца для принятия мер, необходимых для соответствия нашему мотивированному заключению. Если Польша их не примет, Еврокомиссия может передать это дело в Суд Европейского союза», — говорится в коммюнике ЕК.

В апреле сообщалось, что Еврокомиссия уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении страны из-за претензий к судебной реформе.

В октябре 2018 года Европейский суд юстиции обязал Польшу приостановить судебную реформу.

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