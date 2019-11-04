В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации
  • РИА Новости

«У нас есть возможность получать оценки Пхеньяном происходящего из первых уст, а не в изложении. Могу вам сказать, что эти оценки подтверждают наше ощущение того, что Северная Корея реально готова выполнять свою часть договорённостей, которые вырабатываются и в «шестёрке», и на двустороннем треке между Северной Кореей и США», — приводит ТАСС его слова.

Косачёв также сказал, что КНДР готова идти по пути денуклеаризации при условии понижения военной напряжённости на Корейском полуострове, а также снижения санкционного давления на страну.

В начале октября делегации США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Северной Кореи в Стокгольме.

31 октября в КНДР сообщили о проведении испытательной стрельбы «из сверхкрупного реактивного орудия».

В связи с пусками ракет обеспокоенность выразил МИД Британии. 

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