В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации
- РИА Новости
«У нас есть возможность получать оценки Пхеньяном происходящего из первых уст, а не в изложении. Могу вам сказать, что эти оценки подтверждают наше ощущение того, что Северная Корея реально готова выполнять свою часть договорённостей, которые вырабатываются и в «шестёрке», и на двустороннем треке между Северной Кореей и США», — приводит ТАСС его слова.
Косачёв также сказал, что КНДР готова идти по пути денуклеаризации при условии понижения военной напряжённости на Корейском полуострове, а также снижения санкционного давления на страну.
В начале октября делегации США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Северной Кореи в Стокгольме.
31 октября в КНДР сообщили о проведении испытательной стрельбы «из сверхкрупного реактивного орудия».
В связи с пусками ракет обеспокоенность выразил МИД Британии.