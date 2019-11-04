В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.

«У нас есть возможность получать оценки Пхеньяном происходящего из первых уст, а не в изложении. Могу вам сказать, что эти оценки подтверждают наше ощущение того, что Северная Корея реально готова выполнять свою часть договорённостей, которые вырабатываются и в «шестёрке», и на двустороннем треке между Северной Кореей и США», — приводит ТАСС его слова.

Косачёв также сказал, что КНДР готова идти по пути денуклеаризации при условии понижения военной напряжённости на Корейском полуострове, а также снижения санкционного давления на страну.

В начале октября делегации США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Северной Кореи в Стокгольме.

31 октября в КНДР сообщили о проведении испытательной стрельбы «из сверхкрупного реактивного орудия».

В связи с пусками ракет обеспокоенность выразил МИД Британии.