В МИД Британии возмутились ракетными пусками КНДР
- Reuters
«Великобритания обеспокоена последними запусками баллистических ракет Северной Кореей, это является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. КНДР должна положить конец этому безрассудному балансированию на грани войны и предпринять значимые шаги в сторону денуклеаризации», — написал он в Twitter.
The UK is concerned about the latest North Korean ballistic missile launches – in clear violation of the UN Security Council resolutions. North Korea must end this reckless brinkmanship and take meaningful steps towards denuclearisation— Dominic Raab (@DominicRaab) October 31, 2019
Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.
Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.