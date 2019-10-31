В МИД Британии возмутились ракетными пусками КНДР

Британия обеспокоена новыми пусками ракет в КНДР, заявил глава британского Форин Офис Доминик Рааб. Он обвинил Пхеньян в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН и призвал страну завершить ракетные испытания.

«Великобритания обеспокоена последними запусками баллистических ракет Северной Кореей, это является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. КНДР должна положить конец этому безрассудному балансированию на грани войны и предпринять значимые шаги в сторону денуклеаризации», — написал он в Twitter.

The UK is concerned about the latest North Korean ballistic missile launches – in clear violation of the UN Security Council resolutions. North Korea must end this reckless brinkmanship and take meaningful steps towards denuclearisation — Dominic Raab (@DominicRaab) October 31, 2019

Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.

Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.