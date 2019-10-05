В МИД Швеции подтвердили переговоры делегаций США и КНДР
- Reuters
«Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения», — написала она в Twitter.
I am encouraged that US and DPRK working level delegations are currently in Sweden to hold talks. Dialogue needed to reach denuclearization and peaceful solution.— Ann Linde (@AnnLinde) October 5, 2019
Ранее СМИ сообщили, что представители северокорейской и американской сторон проводят секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё.
3 октября сообщалось, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.