В МИД Швеции подтвердили переговоры делегаций США и КНДР

Делегации США и КНДР начали переговоры в Стокгольме. Эту информацию подтвердила глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения», — написала она в Twitter.

I am encouraged that US and DPRK working level delegations are currently in Sweden to hold talks. Dialogue needed to reach denuclearization and peaceful solution. — Ann Linde (@AnnLinde) October 5, 2019

Ранее СМИ сообщили, что представители северокорейской и американской сторон проводят секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё.

3 октября сообщалось, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.