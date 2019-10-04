СМИ: Представители КНДР и США проводят тайную встречу в Швеции

Представители северокорейской и американской сторон проводят секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё, входящем в Стокгольмский мегаполис. Об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, ни МИД Швеции, ни посольство США не дают официальных комментариев по поводу переговоров.

Уточняется, что встреча является «подготовительной». Мероприятие, как ожидается, продолжится в субботу, 5 октября.

Телеканал добавляет, что в переговорах ожидается участие спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

3 октября СМИ сообщили, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.