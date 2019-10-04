СМИ: Представители КНДР и США проводят тайную встречу в Швеции

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Представители северокорейской и американской сторон проводят секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё, входящем в Стокгольмский мегаполис. Об этом сообщает телеканал SVT.
СМИ: Представители КНДР и США проводят тайную встречу в Швеции
  • Reuters

По его данным, ни МИД Швеции, ни посольство США не дают официальных комментариев по поводу переговоров. 

Уточняется, что встреча является «подготовительной». Мероприятие, как ожидается, продолжится в субботу, 5 октября.

Телеканал добавляет, что в переговорах ожидается участие спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

3 октября СМИ сообщили, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.

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