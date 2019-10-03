Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин

Северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, передаёт «Рёнхап». Агентство называет его главным переговорщиком КНДР по денуклеаризации.

Как ожидается, вечером официальные лица отправятся в Стокгольм, где, вероятно, состоятся переговоры с США.

Ранее Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

В Пхеньяне заявили, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.

В сентябре президент США Дональд Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они встречались трижды, последний раз — 30 июня на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.