Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин
- Reuters
Как ожидается, вечером официальные лица отправятся в Стокгольм, где, вероятно, состоятся переговоры с США.
Ранее Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.
В Пхеньяне заявили, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.
В сентябре президент США Дональд Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они встречались трижды, последний раз — 30 июня на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.