Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин

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Северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, передаёт «Рёнхап». Агентство называет его главным переговорщиком КНДР по денуклеаризации.
Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин
  • Reuters

Как ожидается, вечером официальные лица отправятся в Стокгольм, где, вероятно, состоятся переговоры с США.

Ранее Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации. 

В Пхеньяне заявили, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.

В сентябре президент США Дональд Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они встречались трижды, последний раз — 30 июня на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

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