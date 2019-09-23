Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время.
- Reuters
Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Это может скоро произойти», — приводит ТАСС слова Трампа.
Ранее южнокорейское издание JoongAng Ilbo писало, что Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян.
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