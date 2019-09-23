Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Reuters

Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Это может скоро произойти», — приводит ТАСС слова Трампа. Ранее южнокорейское издание JoongAng Ilbo писало, что Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян. Трамп оценил возможность такого визита.