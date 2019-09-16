СМИ: Трамп получил приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян
Как уточняет ТАСС, в приглашении также содержится предложение провести третий раунд переговоров на высшем уровне.
Издание не сообщает, приняла ли его американская сторона.
Ранее стало известно, что власти Северной Кореи рассчитывают возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.
В августе американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что может снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерной программы Пхеньяна.