СМИ: Трамп получил приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян

Южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Как уточняет ТАСС, в приглашении также содержится предложение провести третий раунд переговоров на высшем уровне.

Издание не сообщает, приняла ли его американская сторона.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи рассчитывают возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

В августе американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что может снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерной программы Пхеньяна.