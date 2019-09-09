В КНДР ожидают возобновления переговоров с США в конце сентября

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Власти Северной Кореи рассчитывают возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.
В КНДР ожидают возобновления переговоров с США в конце сентября
  • Reuters

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление МИД КНДР.

«Мы готовы встретиться с Соединёнными Штатами в согласованное в конце сентября время и в согласованном месте для обсуждения вопросов, которые мы обсуждали до сих пор», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении продолжать вести переговоры с Северной Кореей.

В августе американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что может снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерной программы Пхеньяна.

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