Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении продолжать вести переговоры с Северной Кореей.

Об этом он заявил в интервью радиостанции KCMO. Расшифровка общения Помпео с ведущим опубликована на сайте Госдепа.

«Я привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов, которые будут полезны как для Соединённых Штатов, так и для всего мира в плане уменьшения ядерной угрозы, исходящей с Корейского полуострова», — сказал он.

По его словам, американская сторона всегда знала, что данный диалог не будет простым и потребует значительного времени.

Он добавил, что северокорейские власти также привержены продолжению переговоров.

В августе Помпео выразил обеспокоенность пусками Северной Кореей ракет малой дальности.