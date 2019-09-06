Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении продолжать вести переговоры с Северной Кореей.
Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью радиостанции KCMO. Расшифровка общения Помпео с ведущим опубликована на сайте Госдепа.

«Я привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов, которые будут полезны как для Соединённых Штатов, так и для всего мира в плане уменьшения ядерной угрозы, исходящей с Корейского полуострова», — сказал он.

По его словам, американская сторона всегда знала, что данный диалог не будет простым и потребует значительного времени.

Он добавил, что северокорейские власти также привержены продолжению переговоров.

В августе Помпео выразил обеспокоенность пусками Северной Кореей ракет малой дальности.

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