В КНДР подтвердили ракетные испытания
Об этом информирует ЦТАК.
Как сообщают в агентстве, «в Академии национальной обороны организовали испытательную стрельбу, нацеленную на проверку безопасности системы непрерывной стрельбы сверхкрупного реактивного орудия».
Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.
Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.