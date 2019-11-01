В КНДР подтвердили ракетные испытания

В КНДР сообщили, что во второй половине дня, 31 октября, была проведена испытательная стрельба «из сверхкрупного реактивного орудия».

Об этом информирует ЦТАК.

Как сообщают в агентстве, «в Академии национальной обороны организовали испытательную стрельбу, нацеленную на проверку безопасности системы непрерывной стрельбы сверхкрупного реактивного орудия».

Ранее южнокорейское Министерство обороны заявило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.

Как отметили в Японии, две баллистические ракеты малой дальности были запущены в направлении Японского моря и пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км.