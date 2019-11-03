Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США
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«Считаю это решение агрессивным», — приводит ТАСС его слова.
Кроме того, Бурков надеется, что материалы его дела будут обнародованы.
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.
Ранее сообщалось, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение на экстрадицию россиянина в США. В свою очередь, адвокат Буркова заявил о намерении обжаловать это решение.
Подробнее — в материале RT.