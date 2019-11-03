Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США

Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США. Он также заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.

«Считаю это решение агрессивным», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Бурков надеется, что материалы его дела будут обнародованы.

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение на экстрадицию россиянина в США. В свою очередь, адвокат Буркова заявил о намерении обжаловать это решение.

Подробнее — в материале RT.