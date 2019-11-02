Медведев пригласил коллег по ШОС в Москву на торжества ко Дню Победы

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Медведев пригласил коллег по ШОС в Москву на торжества ко Дню Победы
  • РИА Новости

Медведев подчеркнул, что это особая дата в истории цивилизации, и выразил надежду, что годовщина Победы напомнит о необходимости укрепления доверия и взаимопонимания между народами.

«Уверен, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда мы вместе боролись против общей угрозы... Пользуясь этой возможностью, также приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране», — цитирует его заявление на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте РИА Новости.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы в Москве посетят президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер Индии Нарендра Моди и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В июне французский президент Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Москву на 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.

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