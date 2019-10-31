Кузнецова рассказала о процессе возвращения детей из Сирии

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о планах взять анализ ДНК у 16 детей, которые находятся в сирийских тюрьмах и приютах, для принятия решения об их возможном возвращении в Россию.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Сейчас в планах забор ДНК у детей в Дамаске — шестерых детей нашли в тюрьмах, десять в приюте. Если сложится ситуация, сможем забрать», — сказала Кузнецова.

При этом она уточнила, что возвращение 32 детей из Ирака, на которых уже оформлены документы, произойдёт, когда в стране «наступит затишье», и сообщила, что четыре ребёнка из Ирака, за получением российского гражданства для возвращения которых обратились граждане бывших республик СНГ, отправятся к родственникам в Россию.

Также Кузнецова рассказала об участии всех возвращённых в Россию детей в реабилитационных программах, отметив, что «за ними закреплены социальные службы, доктора, оказывается содействие по социализации, их устраивают в сады, кто-то уже в секции ходит».

«Сегодня дети находятся в ситуации мира, хочется, чтобы ад скорее забылся», — подчеркнула она.

В начале сентября самолёт с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, прибыл в Москву с базы Хмеймим.