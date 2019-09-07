Из Сирии в Москву прибыл самолёт с российскими детьми

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Самолёт с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, прибыл в Москву с базы Хмеймим.
Из Сирии в Москву прибыл самолёт с российскими детьми
  • РИА Новости

«Самолёт прибыл с базы Хмеймим в Москву», — написала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Она отметила, что дети были накормлены после чего уснули.

«Мы дома, всё плохое позади», — добавила омбудсмен. 

5 сентября Кузнецова сообщила, что в конце сентября будет готов пакет документов для начала организации вылета последней группы российских детей из Ирака по согласованию с местными властями.

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