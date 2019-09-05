Кузнецова встретилась с президентом Сирии

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова начала встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Кузнецова встретилась с президентом Сирии
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«В настоящий момент идёт встреча уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой и президента Сирии Башара аль-Асада», — говорится в сообщении.

Ранее Кузнецова рассказала, что Россия планирует выяснить, каково количество российских детей на неподконтрольной властям территории в Сирии.

Омбудсмен сообщила, что в настоящее время «уже ведутся переговоры». По её словам, она «обратилась в МИД по выстраиванию диалога и по поиску решений по Сирии».

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