Кузнецова встретилась с президентом Сирии

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова начала встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В настоящий момент идёт встреча уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой и президента Сирии Башара аль-Асада», — говорится в сообщении.

Ранее Кузнецова рассказала, что Россия планирует выяснить, каково количество российских детей на неподконтрольной властям территории в Сирии.

Омбудсмен сообщила, что в настоящее время «уже ведутся переговоры». По её словам, она «обратилась в МИД по выстраиванию диалога и по поиску решений по Сирии».