Кузнецова посетила школу для детей погибших сирийских военных в Дамаске

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова посетила школу для детей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Кузнецова посмотрела, в каких условиях дети живут и учатся.

В свою очередь, руководитель образовательного учреждения Марьямы Джамаль рассказала, что в рамках учебной программы в школе изучается русский язык, а после уроков дети занимаются в различных кружках и секциях.

«У  этих детей очень непростая судьба, все они потеряли одного или обоих родителей и стали свидетелями страшных событий. Поэтому важно, что в этих стенах они находят не только знания, но и заботу, которой им так не хватает. Я уверена, с таким подходом эти дети вырастут полноценными членами общества, настоящими патриотами», — отметила Кузнецова.

Ранее Кузнецова встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом.

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