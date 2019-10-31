В США одобрили резолюцию против присоединения России к G7

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Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против включения России в G7. Об этом сообщил один из авторов документа, член Демократической партии Альбио Сайрес.

«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия России в будущих встречах G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», — говорится в сообщении на сайте Сайреса.

Ранее стало известно, что в конгрессе США предложили запретить выделение средств на содействие участию России в заседаниях G7 или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России».

В сентябре на рассмотрение конгресса была внесена резолюция с призывом ко всем лидерам «Большой семёрки» выступить против участия России в саммите G7.

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