Пентагон сообщил подробности спецоперации против главы ИГ

Министерство обороны США заявило, что в результате спецоперации против главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади было уничтожено шесть членов террористической группировки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи.

Он также заявил, что силы специального назначения вывезли большой объём материалов и электронных устройств с места ликвидации аль-Багдади.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили первого заместителя аль-Багдади.

27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.