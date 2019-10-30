В результате пожаров в Калифорнии уничтожено около 200 зданий

В результате крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд», в округе Сонома в Калифорнии было уничтожено 189 зданий, повреждено 39.

По данным ABC7 News, за ночь площадь пожара увеличилась до более чем 30 тыс. га, при этом пожарные не прекращали работы по его ликвидации.

Сообщается, что под угрозой разрушения находятся около 90 тыс. сооружений, большинство из них — дома.

Также уточняется, что приблизительно 156 тыс. человек должны быть эвакуированы.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению американского штата из-за природных пожаров.

В субботу, 26 октября, стало известно об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.

Позднее была объявлена эвакуация 180 тыс. жителей из-за пожара «Кинкейд».

Также сообщалось, что по меньшей мере три человека стали жертвами пожаров в Калифорнии, ещё около десяти пострадали.

По предупреждениям синоптиков, пожары могут усилиться из-за сухого ветра.