Сотни тысяч домов в Калифорнии могут быть обесточены из-за пожаров
Об этом сообщает компания Pacific Gas and Electric.
«Около 850 тысяч потребителей уведомлены о том, что их может затронуть отключение электричества», — говорится в сообщении компании в Twitter.
#PSPS: Forecasts Indicate Potential for Historic Wind Event This Weekend; Approximately 850,000 Customers Notified that They May Be Impacted Beginning Saturday Evening. PG&E May Need to Proactively Turn Off Power for Safety in Portions of 36 Counties.https://t.co/qS3fz36cTrpic.twitter.com/uaB882p6oX— PG&E (@PGE4Me) 25 октября 2019 г.
Отмечается, что отключение проводится в профилактических целях.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах из-за пожаров.