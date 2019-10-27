В Калифорнии ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории крупнейшего по населению штата США из-за природных пожаров.

«Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы», — написал Ньюсом на своей странице в Twitter.

Ранее офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».

В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.