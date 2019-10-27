В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

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Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
  • Reuters

«Это крупнейшая эвакуация из тех, что может вспомнить кто-либо в офисе шерифа», — говорится в заявлении.

Ранее власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.

Уточнялось, что для примерно 2,35 млн жителей ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер, было анонсировано отключение электроэнергии.

В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.

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